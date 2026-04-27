Член наблюдательного совета «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге заявил о переговорах по подписанию контракта с нападающим Гарри Кейном.

«Приход Гарри Кейна в "Баварию" стал большим успехом в истории клуба. Хорошо известно, что у него был пункт о выкупе. Он его не активировал, что дало понять, что он точно останется в Мюнхене. И теперь, как и было согласовано, руководство оперативного отдела проведет с ним переговоры после окончания сезона с явной целью продления его контракта», — сказал Румменигге в интервью t-online.

Текущий контракт Гарри Кейна с «Баварией» действителен до 30 июня 2027 года.