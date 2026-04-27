Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о нынешнем положении дел в сборной России, которую ранее тренировал.

«Чего бы добился сейчас у руля сборной? С чем сравнивать? Если будем играть снова на чемпионате мире, можно сравнивать. Сейчас товарищеские матчи, они должны быть. Мы должны понимать, в каком мы состоянии. Хорошо, что федерация находит возможности. Не знаю, что бы я делал в такой ситуации, когда нет цели. Как нажимать на курок, если нет цели?

Желаю сборной, чтобы она все делала правильно, а когда все откроется, мы были бы готовы», — цитирует Черчесова «Матч ТВ».

На данный момент сборная России занимает 36-е место в рейтинге ФИФА. Во время последнего сбора в конце марта национальная команда одержала победу над Никарагуа со счетом 3:1 и сыграла вничью с Мали — 0:0. Оба матча прошли на территории России.