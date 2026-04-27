Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о нынешнем положении дел в сборной России, которую ранее тренировал.

Станислав Черчесов

«Чего бы добился сейчас у руля сборной?  С чем сравнивать?  Если будем играть снова на чемпионате мире, можно сравнивать.  Сейчас товарищеские матчи, они должны быть.  Мы должны понимать, в каком мы состоянии.  Хорошо, что федерация находит возможности.  Не знаю, что бы я делал в такой ситуации, когда нет цели.  Как нажимать на курок, если нет цели?

Желаю сборной, чтобы она все делала правильно, а когда все откроется, мы были бы готовы», — цитирует Черчесова «Матч ТВ».

На данный момент сборная России занимает 36-е место в рейтинге ФИФА.  Во время последнего сбора в конце марта национальная команда одержала победу над Никарагуа со счетом 3:1 и сыграла вничью с Мали — 0:0.  Оба матча прошли на территории России.