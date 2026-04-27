В матче 34-го тура итальянской Серии А «Кальяри» на своем поле победил «Аталанту» со счетом 3:2.

В составе победителей дублем смог отметиться Пауль Менди, забивавший на 1-й и 8-й минутах. Также забил Дженнаро Боррелли. В составе гостей же дубль в активе Джанлуки Скамакки.

Результат матча Кальяри Кальяри 3:2 Аталанта Бергамо 1:0 Paul Mendy 1' 2:0 Paul Mendy 8' 2:1 Джанлука Скамакка 40' 2:2 Джанлука Скамакка 45' 3:2 Дженнаро Боррелли 48' Кальяри: Элия Каприле, Жозе Педро, Йерри Мина, Хуан Родригес ( Альберто Доссена 72' ), Адам Оберт, Мишель Адопо, Джанлука Гаэтано, Алессандро Дейола ( Ibrahim Sulemana 57' ), Майкл Фолоруншо, Себастьяно Эспозито ( Марко Палестра 56' ), Paul Mendy ( Дженнаро Боррелли 46' ) Аталанта: Марко Карнесекки, Давиде Дзаппакоста ( Никола Залевский 57' ), Рауль Белланова ( Никола Крстович 57' ), Зеад Колашинац ( Одилон Коссуну 74' ), Берат Джимсити, Джорджио Скальвини, Шарль Де Кетеларе ( Лазар Самарджич 77' ), Марио Пашалич, Мартен де Рон ( Эдерсон 73' ), Джанлука Скамакка, Джакомо Распадори

Статистика матча 4 Удары в створ 5 3 Удары мимо 3 27 Владение мячом 73 4 Угловые удары 5 0 Офсайды 3 8 Фолы 11

«Кальяри» с 36 очками в активе занимает 16-е место в турнирной таблице. У «Аталанты» осталось 54 балла. Команда из Бергамо идет седьмой.