В матче 34-го тура итальянской Серии А «Кальяри» на своем поле победил «Аталанту» со счетом 3:2.
В составе победителей дублем смог отметиться Пауль Менди, забивавший на 1-й и 8-й минутах. Также забил Дженнаро Боррелли. В составе гостей же дубль в активе Джанлуки Скамакки.
Результат матча
КальяриКальяри3:2АталантаБергамо
1:0 Paul Mendy 1' 2:0 Paul Mendy 8' 2:1 Джанлука Скамакка 40' 2:2 Джанлука Скамакка 45' 3:2 Дженнаро Боррелли 48'
Кальяри: Элия Каприле, Жозе Педро, Йерри Мина, Хуан Родригес (Альберто Доссена 72'), Адам Оберт, Мишель Адопо, Джанлука Гаэтано, Алессандро Дейола (Ibrahim Sulemana 57'), Майкл Фолоруншо, Себастьяно Эспозито (Марко Палестра 56'), Paul Mendy (Дженнаро Боррелли 46')
Аталанта: Марко Карнесекки, Давиде Дзаппакоста (Никола Залевский 57'), Рауль Белланова (Никола Крстович 57'), Зеад Колашинац (Одилон Коссуну 74'), Берат Джимсити, Джорджио Скальвини, Шарль Де Кетеларе (Лазар Самарджич 77'), Марио Пашалич, Мартен де Рон (Эдерсон 73'), Джанлука Скамакка, Джакомо Распадори
«Кальяри» с 36 очками в активе занимает 16-е место в турнирной таблице. У «Аталанты» осталось 54 балла. Команда из Бергамо идет седьмой.