Хавбек «Рубина» Руслан Безруков оценил результат матча 27-го тура РПЛ с ЦСКА. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Руслан Безруков globallookpress.com

«Считаю, что мы недосчитались очков. Все покидали поле с чувством недосказанности. Все расстроены, ведь не удалось выиграть этот матч.

Рад, что столько болельщиков приходит на стадион. Ты смотришь на полные трибуны и понимаешь, что должен оставить все силы на поле ради них. Очень сильно благодарны им за поддержку и хотим попросить, чтобы они приходили чаще, кайфовали от футбола, а мы, в свою очередь, будем радовать их еще больше», — цитирует Безрукова «Матч ТВ».

«Рубин» набрал 39 очков, команда находится на седьмой строчке в таблице РПЛ.