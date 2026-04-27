Нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес прокомментировал слухи о своем будущем.

«Я не обращаю внимания на то, что говорят. Каждую неделю появляются новые истории. Я не трачу на это энергию и сосредоточен на нашей работе. Сейчас самый важный этап сезона, и я хочу быть в хорошей форме, чтобы помочь команде достичь значимых результатов», — цитирует Альвареса издание As.

Ранее стало известно, что 26-летний форвард сборной Аргентины является главной целью «Барселоны» на летнее трансферное окно. «Атлетико» оценивает игрока более чем в 120 миллионов евро. Каталонский клуб уже связался с мадридским по поводу возможного перехода Хулиана. «Матрасники» готовы предложить ему контракт до 2032 года, чтобы удержать его в команде.