Нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес прокомментировал слухи о своем будущем.

«Я не обращаю внимания на то, что говорят.  Каждую неделю появляются новые истории.  Я не трачу на это энергию и сосредоточен на нашей работе.  Сейчас самый важный этап сезона, и я хочу быть в хорошей форме, чтобы помочь команде достичь значимых результатов», — цитирует Альвареса издание As.

Ранее стало известно, что 26-летний форвард сборной Аргентины является главной целью «Барселоны» на летнее трансферное окно.  «Атлетико» оценивает игрока более чем в 120 миллионов евро.  Каталонский клуб уже связался с мадридским по поводу возможного перехода Хулиана.  «Матрасники» готовы предложить ему контракт до 2032 года, чтобы удержать его в команде.