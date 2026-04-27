Нападающий махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов поделился впечатлениями после поражения в матче 27-го тура РПЛ против «Краснодара».

«Мы уступили, и это вызывает разочарование. Мы стремились победить здесь, но, к сожалению, сегодня это не удалось. Даже когда мы уступали 1:2, у нас была уверенность, что сможем забить и сравнять счет. Мы старались изо всех сил, но, увы, не смогли добиться желаемого результата. Мы приложим все усилия, чтобы не оказаться в зоне стыковых матчей», — заявил Агаларов в интервью «Чемпионату».

Встреча завершилась победой «Краснодара» со счетом 2:1. Этот успех позволил команде сохранить лидерство в РПЛ. «Динамо», набрав 24 очка, занимает 13-е место в турнирной таблице.