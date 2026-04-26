В матче 32-го тура испанской Примеры «Вильярреал» в родных стенах переиграл «Сельту» со счетом 2:1.
Уже на 2-й минуте хозяева открыли счет благодаря голу Жерара Морено с пенальти. На 29-й минуте Николя Пепе смог удвоить преимущество «желтых». Гости смогли отыграть лишь один мяч усилиями Борхи Иглесиаса с пенальти на 73-й минуте.
Результат матча
ВильярреалВильярреал2:1СельтаВиго
1:0 Херар Морено 2' пен. 2:0 Николя Пепе 29' 2:1 Борха Иглесиас 73' пен.
Вильярреал: Арнау Тенас, Alex Freeman, Рафа Марин, Ренато Вейга, Альфонсо Педраса (Серхи Кардона 79'), Сантьяго Комесанья, Пап Гуй (Даниэль Парехо 79'), Альберто Молейро, Николя Пепе (Альфон Гонсалес 78'), Херар Морено, Жорж Микаутадзе (Айосе Перес 85')
Сельта: Йонуц Раду, Серхио Каррейра, Оскар Мингуэза, Маркос Алонсо (Яго Аспас 76'), Хави Родригес, Уго Альварес (Альваро Нуньес 76'), Илаш Мориба, Уго Сотело (Fer Lopez 76'), Йоэль Лаго, Борха Иглесиас (Уго Гонсалес 83'), Пабло Дуран (Ферран Жуджла 46')
Жёлтые карточки: Альфонсо Педраса 18', Николя Пепе 42', Пап Гуй 70' — Маркос Алонсо 14', Йонуц Раду 29', Пабло Дуран 45+3', Борха Иглесиас 74'
«Вильярреал» благодаря этой победе набрал 65 очков и закрепился на третьем месте в турнирной таблице Примеры. «Сельта» с 44 очками идет седьмой.