В матче 32-го тура испанской Примеры «Вильярреал» в родных стенах переиграл «Сельту» со счетом 2:1.

Уже на 2-й минуте хозяева открыли счет благодаря голу Жерара Морено с пенальти. На 29-й минуте Николя Пепе смог удвоить преимущество «желтых». Гости смогли отыграть лишь один мяч усилиями Борхи Иглесиаса с пенальти на 73-й минуте.

Результат матча Вильярреал Вильярреал 2:1 Сельта Виго 1:0 Херар Морено 2' пен. 2:0 Николя Пепе 29' 2:1 Борха Иглесиас 73' пен. Вильярреал: Арнау Тенас, Alex Freeman, Рафа Марин, Ренато Вейга, Альфонсо Педраса ( Серхи Кардона 79' ), Сантьяго Комесанья, Пап Гуй ( Даниэль Парехо 79' ), Альберто Молейро, Николя Пепе ( Альфон Гонсалес 78' ), Херар Морено, Жорж Микаутадзе ( Айосе Перес 85' ) Сельта: Йонуц Раду, Серхио Каррейра, Оскар Мингуэза, Маркос Алонсо ( Яго Аспас 76' ), Хави Родригес, Уго Альварес ( Альваро Нуньес 76' ), Илаш Мориба, Уго Сотело ( Fer Lopez 76' ), Йоэль Лаго, Борха Иглесиас ( Уго Гонсалес 83' ), Пабло Дуран ( Ферран Жуджла 46' ) Жёлтые карточки: Альфонсо Педраса 18', Николя Пепе 42', Пап Гуй 70' — Маркос Алонсо 14', Йонуц Раду 29', Пабло Дуран 45+3', Борха Иглесиас 74'

Статистика матча 3 Удары в створ 3 5 Удары мимо 3 46 Владение мячом 54 6 Угловые удары 4 1 Офсайды 2 12 Фолы 13

«Вильярреал» благодаря этой победе набрал 65 очков и закрепился на третьем месте в турнирной таблице Примеры. «Сельта» с 44 очками идет седьмой.