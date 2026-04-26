В матче 34-го тура итальянской Серии А «Торино» и «Интер» сыграли вничью 2:2.

Сначала дважды забили миланцы усилиями Маркуса Тюрама на 23-й минуте и Янна Биссека на 61-й минуте. Затем в составе туринцев смогли отличиться Джованни Симеоне на 70-й минуте и Никола Влашич на 79-й минуте.

Результат матча Торино Турин 2:2 Интер Милан 0:1 Маркус Тюрам 23' 0:2 Янн Биссекк 61' 1:2 Джованни Симеоне 70' 2:2 Никола Влашич 79' пен. Торино: Альберто Палеари, Сауль Коко ( Лука Марьянуччи 54' ), Ардиан Исмайли, Энсо Эбосс, Рафаэль Обрадор, Валентин Лацаро ( Алию Н'Джи 53' ), Эмирхан Ильхан, Гвидас Гинейтис ( Чезаре Казадей 67' ), Никола Влашич, Джованни Симеоне ( Адриен Тамез 90' ), Че Адамс ( Дуван Сапата 67' ) Интер: Ян Зоммер, Федерико Димарко ( Дензел Дюмфрис 80' ), Маттео Дармиан ( Генрих Мхитарян 80' ), Карлос Аугусто, Мануэль Аканджи, Янн Биссекк ( Давиде Фраттези 87' ), Пётр Зелиньски, Николо Барелла, Анж-Йоан Бонни ( Франческо Пио Эспозито 61' ), Маркус Тюрам, Petar Sucic ( Анди Диуф 80' ) Жёлтые карточки: Энсо Эбосс 85' — Анди Диуф 84', Николо Барелла 86'

Статистика матча 2 Удары в створ 5 4 Удары мимо 3 37 Владение мячом 63 4 Угловые удары 5 1 Офсайды 1 8 Фолы 8

«Интер» с 79 очками в активе продолжает лидировать в турнирной таблице Серии А, «Торино» (41) — на 13-й позиции.