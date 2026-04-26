В матче 34-го тура итальянской Серии А «Торино» и «Интер» сыграли вничью 2:2.
Сначала дважды забили миланцы усилиями Маркуса Тюрама на 23-й минуте и Янна Биссека на 61-й минуте. Затем в составе туринцев смогли отличиться Джованни Симеоне на 70-й минуте и Никола Влашич на 79-й минуте.
0:1 Маркус Тюрам 23' 0:2 Янн Биссекк 61' 1:2 Джованни Симеоне 70' 2:2 Никола Влашич 79' пен.
Торино: Альберто Палеари, Сауль Коко (Лука Марьянуччи 54'), Ардиан Исмайли, Энсо Эбосс, Рафаэль Обрадор, Валентин Лацаро (Алию Н'Джи 53'), Эмирхан Ильхан, Гвидас Гинейтис (Чезаре Казадей 67'), Никола Влашич, Джованни Симеоне (Адриен Тамез 90'), Че Адамс (Дуван Сапата 67')
Интер: Ян Зоммер, Федерико Димарко (Дензел Дюмфрис 80'), Маттео Дармиан (Генрих Мхитарян 80'), Карлос Аугусто, Мануэль Аканджи, Янн Биссекк (Давиде Фраттези 87'), Пётр Зелиньски, Николо Барелла, Анж-Йоан Бонни (Франческо Пио Эспозито 61'), Маркус Тюрам, Petar Sucic (Анди Диуф 80')
Жёлтые карточки: Энсо Эбосс 85' — Анди Диуф 84', Николо Барелла 86'
«Интер» с 79 очками в активе продолжает лидировать в турнирной таблице Серии А, «Торино» (41) — на 13-й позиции.