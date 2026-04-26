Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов получил не самую хорошую оценку от издания L’Équipe за выступление в победном матче чемпионата Франции против «Анже».

Матвей Сафонов globallookpress.com

Парижский клуб уверенно победил со счётом 3:0 и продолжает лидировать в турнирной таблице. Сафонов сохранил свои ворота в неприкосновенности, однако эксперты оценили его игру лишь в 5 баллов из 10. Ниже оценка оказалась только у Люки Эрнандеса (4) и Гонсалу Рамуша (3). Лучшим игроком встречи стал Лукас Беральдо, получивший 8 баллов.

Несмотря на не самую высокую оценку, Сафонов проводит стабильный сезон: на его счету 22 матча во всех турнирах за «ПСЖ», в 11 из которых он сыграл «на ноль». По ходу сезона российский голкипер сумел выиграть конкуренцию у Люки Шевалье и закрепиться в составе парижского клуба.