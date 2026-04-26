В текущем сезоне Лиги чемпионов 37-летний арбитр уже обслуживал три матча: «ПСЖ» — «Аталанта» (4:0), «Карабах» — «Айнтрахт» (3:2) и «Спортинг» — «Буде-Глимт» (5:0 после дополнительного времени).

Помогать Шереру будет судейская бригада из Испании, а за систему VAR будет отвечать Карлос дель Серро Гранде .

Встреча пройдёт в Париже во вторник, 28 апреля, и начнётся в 22:00 мск.

Швейцарский арбитр Сандро Шерер назначен главным судьёй первого полуфинального матча Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией» , сообщает пресс-служба УЕФА.

Прогнозы•Сегодня 21:45 «Марсель» — «Ницца». Прогноз и ставка «Марсель» потеряет очки в домашнем матче против «Ниццы»?

Футбол•Сегодня 10:17 Требовательный Винисиус и упрямый «Реал»: что происходит с переговорами по контракту?

Футбол•Вчера 22:14 «Анже» — ПСЖ: онлайн, прямая трансляция матча Лиги 1

Футбол•Вчера 16:13 Новый Иско из Белграда: всё, что нужно знать о главном вундеркинде «Црвены Звезды»

Футбол•Вчера 15:30 Слон в комнате: травма Эстевана открывает Неймару дорогу на ЧМ?

Футбол•24/04/2026 13:49 Возвращение контроля и прорыв Шерки: как «Манчестер Сити» оказался на вершине АПЛ

Футбол•24/04/2026 11:27 До Абрамовича — как до Луны: тщеславие владельцев и иллюзия стратегии загнали «Челси» в тупик

Футбол•23/04/2026 10:32 Обречённый с первого дня: почему Росеньор так и не стал авторитетом в «Челси»

Футбол•23/04/2026 10:25 Легенды из регионов или новодел из Москвы: кто из Первой лиги поднимется в РПЛ?

Футбол•23/04/2026 10:14 «Паника на улицах Лондона»: пять причин, почему «Арсенал» снова не станет чемпионом АПЛ

Футбол•20/04/2026 13:32 Стена Мадрида и дерзкий вундеркинд «Брюгге»: пять звезд Юношеской лиги УЕФА

Футбол•23/04/2026 08:00 Яблоко раздора. Влахович и «Ювентус» далеки от консенсуса по новому контракту

Хоккей•22/04/2026 08:22 Шоковая терапия: «Динамо» отказалось от Ротенберга и забрало Тамбиева из СКА

Футбол•21/04/2026 11:24 До последнего тура: «Арсенал» все еще фаворит в борьбе за титул АПЛ

Футбол•22/04/2026 09:55 Смотрим — и не повторяем: крах «Лестера» как главное пособие по уничтожению успешного клуба

Футбол•09/03/2026 12:51 «Арсенал» и «Ман Сити» идут за квадруплом: как близко к нему были команды Фергюсона, Моуринью и Клоппа

Футбол•08/03/2026 15:46 Новый Пирло для «МЮ»: почему Сандро Тонали — идеальная замена Каземиро

Футбол•08/03/2026 04:24 Зидан ждал пять лет. И вот чего

Футбол•08/03/2026 17:59 Воссоединение по-милански: Каземиро и Модрич вновь образуют тандем в Италии?