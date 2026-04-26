Швейцарский арбитр Сандро Шерер назначен главным судьёй первого полуфинального матча Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией», сообщает пресс-служба УЕФА.
Встреча пройдёт в Париже во вторник, 28 апреля, и начнётся в 22:00 мск.
Помогать Шереру будет судейская бригада из Испании, а за систему VAR будет отвечать Карлос дель Серро Гранде.
В текущем сезоне Лиги чемпионов 37-летний арбитр уже обслуживал три матча: «ПСЖ» — «Аталанта» (4:0), «Карабах» — «Айнтрахт» (3:2) и «Спортинг» — «Буде-Глимт» (5:0 после дополнительного времени).