Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров оценил игру своей команды в матче 27-го тура РПЛ против «Сочи» (2:0).
«Ощущения хорошие. Команда сделала выводы после последних игр, провела отличный матч.
Майсторович выглядел хорошо, восстановился. Дай бог, будет продолжать играть. Он в самом начале матча получил небольшое повреждение», — приводит слова Пивоварова «Матч ТВ».
После этого матча московское «Динамо» занимает 8-е место в таблице РПЛ с 38-ю очками в активе. В следующем поединке «бело-голубые» сыграют против «Локомотива» 1-го мая.