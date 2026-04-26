Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров оценил игру своей команды в матче 27-го тура РПЛ против «Сочи» (2:0).

Фрагмент матча «Динамо» — «Сочи»
Фрагмент матча «Динамо» — «Сочи» t.me/fcdynamo

«Ощущения хорошие.  Команда сделала выводы после последних игр, провела отличный матч.

Майсторович выглядел хорошо, восстановился.  Дай бог, будет продолжать играть.  Он в самом начале матча получил небольшое повреждение», — приводит слова Пивоварова «Матч ТВ».

После этого матча московское «Динамо» занимает 8-е место в таблице РПЛ с 38-ю очками в активе.  В следующем поединке «бело-голубые» сыграют против «Локомотива» 1-го мая.