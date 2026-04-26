Экс-сборной сборной Франции Эмманюэль Пети отреагировал на то, что вратарь «ПСЖ» Люка Шевалье засел на скамейку запасных.

Люка Шевалье globallookpress.com

Ранее российский голкипер Матвей Сафонов вышел в старте «ПСЖ» в 18-й раз подряд.

«Луис Энрике водит нас за нос. Он и сам думает так же, как мы, просто за то, что мы говорим это вслух, нас выставляют неправыми. В итоге он все равно не ставит его в состав — оставляет на скамейке. Думаю, в какой-то момент Шевалье нужно снова дать шанс.

Для вратаря свежая голова и концентрация — вещи критически важные. Представьте, если Сафонов получит травму в матче с "Баварией". Что тогда? Люка должен быть ментально готов — это суперважно», — сказал Пети RMC Sport.

28 апреля «ПСЖ» примет «Бавариею» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.