Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор прокомментировал победу своей команды в матче 34-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (1:0).

«Это было непросто. Очень напряжённый матч, особенно для меня: нужно было вновь играть на протяжении 90 минут [после травм], но мы сделали всё, что могли, и победили. Это важнее всего, мы хорошо справились, довели дело до конца и добыли три очка.

Розыгрыши угловых ударов? Мы отрабатываем всё — короткие пасы, подборы, абсолютно всё. В этом и заключается наше преимущество — мы можем забивать разными способами. Сегодня мы это сделали просто великолепно, но у нас были и другие опасные моменты. Всё благодаря той работе, которую мы проделываем на тренировках.

Зрители были немного недовольны нашими розыгрышами накоротке, но это окупилось и привело к голу Эзе», — приводит слова Эдегора Sky Sports.

После этого матча «Арсенал» вернулся на 1-ю строчку в таблице АПЛ с 73 очками в активе, опережая «Манчестер Сити» на 3 балла и имея на одну игру больше.