Журналист Фабрицио Романо сообщает, что президент мадридского «Реала» Флорентино Перес в курсе желания бывшего тренера команды Жозе Моуринью вернуться в клуб.

Португальский специалист дал понять своему окружению, что намерен получить второй шанс и вновь возглавить «Королевский клуб», отмечает Романо. По его информации, руководство «сливочных» примет решение о новом наставнике в ближайшее время.

Моуринью возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 годы. За это время под его руководством мадридский клуб завоевал чемпионский титул, Кубок и Суперкубок Испании. Контракт с португальским тренером, который сейчас работает в «Бенфике», действует до лета 2027 года.