В матче 31-го тура французской Лиги 1 «Марсель» и «Ницца» сыграли вничью 1:1.

На гол Пьера Хейбьерга с передачи Точукву Ннади на 66-й минуте гости ответили забитым мячом Элье Ваи с пенальти на 88-й минуте.

Марсель Марсель 1:1 Ницца Ницца

1:0 Пьер-Эмиль Хёйбьерг 66' 1:1 Элье Ваи 88' пен.

Марсель: Херонимо Рульи, Бенжамен Павар, Леонардо Балерди, Факундо Медина, Эмерсон ( Мэйсон Гринвуд 63' ), Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Артур Вермерен ( Tadjidine Mmadi 63' ), Квинтен Тимбер ( Химад Абделли 81' ), Тимоти Уэа, Пьер-Эмерик Обамеянг, Tochukwu Nnadi

Ницца: Йеванн Диуф, Мельвен Бар ( Kevin Carlos 81' ), Kojo Peprah Oppong, Абдулай Джума Бах, Антуан Менди, Жонатан Клосс, Морган Сансон ( Софьян Диоп 46' ), Салис Абдул-Самед ( Али Абди 81' ), Хишем Будауи, Элье Ваи ( Шарль Ванхаутте 90' ), Мохамед-Али Чо ( Kail Boudache 67' )

Жёлтые карточки: Эмерсон 29', Факундо Медина 44', Тимоти Уэа 86', Херонимо Рульи 87' — Элье Ваи 44'