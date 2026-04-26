В матче 31-го тура французской Лиги 1 «Марсель» и «Ницца» сыграли вничью 1:1.
На гол Пьера Хейбьерга с передачи Точукву Ннади на 66-й минуте гости ответили забитым мячом Элье Ваи с пенальти на 88-й минуте.
Результат матча
МарсельМарсель1:1НиццаНицца
1:0 Пьер-Эмиль Хёйбьерг 66' 1:1 Элье Ваи 88' пен.
Марсель: Херонимо Рульи, Бенжамен Павар, Леонардо Балерди, Факундо Медина, Эмерсон (Мэйсон Гринвуд 63'), Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Артур Вермерен (Tadjidine Mmadi 63'), Квинтен Тимбер (Химад Абделли 81'), Тимоти Уэа, Пьер-Эмерик Обамеянг, Tochukwu Nnadi
Ницца: Йеванн Диуф, Мельвен Бар (Kevin Carlos 81'), Kojo Peprah Oppong, Абдулай Джума Бах, Антуан Менди, Жонатан Клосс, Морган Сансон (Софьян Диоп 46'), Салис Абдул-Самед (Али Абди 81'), Хишем Будауи, Элье Ваи (Шарль Ванхаутте 90'), Мохамед-Али Чо (Kail Boudache 67')
Жёлтые карточки: Эмерсон 29', Факундо Медина 44', Тимоти Уэа 86', Херонимо Рульи 87' — Элье Ваи 44'
«Марсель» набрал 53 балла и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Ницца» с 30 очками идет 15-й.