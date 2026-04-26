В матче 31-го тура французской Лиги 1 «Марсель» и «Ницца» сыграли вничью 1:1.

globallookpress.com

На гол Пьера Хейбьерга с передачи Точукву Ннади на 66-й минуте гости ответили забитым мячом Элье Ваи с пенальти на 88-й минуте.

Результат матча

1:0 Пьер-Эмиль Хёйбьерг 66' 1:1 Элье Ваи 88' пен.
Марсель:  Херонимо Рульи,  Бенжамен Павар,  Леонардо Балерди,  Факундо Медина,  Эмерсон (Мэйсон Гринвуд 63'),  Пьер-Эмиль Хёйбьерг,  Артур Вермерен (Tadjidine Mmadi 63'),  Квинтен Тимбер (Химад Абделли 81'),  Тимоти Уэа,  Пьер-Эмерик Обамеянг,  Tochukwu Nnadi
Ницца:  Йеванн Диуф,  Мельвен Бар (Kevin Carlos 81'),  Kojo Peprah Oppong,  Абдулай Джума Бах,  Антуан Менди,  Жонатан Клосс,  Морган Сансон (Софьян Диоп 46'),  Салис Абдул-Самед (Али Абди 81'),  Хишем Будауи,  Элье Ваи (Шарль Ванхаутте 90'),  Мохамед-Али Чо (Kail Boudache 67')
Жёлтые карточки:  Эмерсон 29',  Факундо Медина 44',  Тимоти Уэа 86',  Херонимо Рульи 87'  —  Элье Ваи 44'

«Марсель» набрал 53 балла и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Франции.  «Ницца» с 30 очками идет 15-й.