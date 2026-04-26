Руководство «Ливерпуля» проявляет интерес к полузащитнику «Бетиса» Абде Эззалзули, сообщает Fichajes.

По информации источника, мерсисайдский клуб рассматривает возможность подписания 24-летнего марокканца в летнее трансферное окно. «Ливерпуль» уже длительное время наблюдает за его прогрессом и готов выделить около 60 миллионов евро для возможного трансфера.

Эззалзули выступает за «Бетис» с сентября 2023 года. Ранее в своей карьере он также играл за «Барселону», «Осасуну» и «Эркулес».

В текущем сезоне полузащитник провёл 24 матча в чемпионате Испании, в которых отметился семью забитыми мячами и семью результативными передачами.