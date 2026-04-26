Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев высказался о поражении от «Краснодара» (1:2).

«"Краснодар" забил на 29‑й минуте, мы играли с чемпионом. Что у нас не так? Мы забили очень хороший гол, хорошо начали, что удивительно. Предыдущий матч начали просто ужасно, сегодня первые минуты провели просто прекрасно, видимо хороший газон повлиял.

Это уже третья игра за неделю. Были проблемы, мы пропустили мяч, надо было что‑то менять.

Кто заслуживает чемпионства? Мы смотрим на свою игру, мы хорошо играли и против "Зенита", и против "Краснодара". Мне больше всего симпатична игра махачкалинского "Динамо"», — цитирует Евсеева «Матч ТВ».

По итогам 27 туров «Краснодар» набрал 60 очков и лидирует в турнирной таблице. «Зенит» занимает второе место с 56 очками и одной игрой в запасе. «Динамо» с 24 очками находится на 14-й строчке.