В матче 34-го тура Серии А «Комо» в гостевом поединке оказалось сильнее «Дженоа». Матч завершился со счетом 2:0 в пользу гостевой команды.

Счет в матче был открыт на 10-й минуте. В составе гостей отличился греческий форвард Анастасиос Дувикас. Во втором тайме «Комо» укрепило свое преимущество благодаря голу Ассане Диао на 68-й минуте.

Результат матча Дженоа Генуя 0:2 Комо Комо 0:1 Анастасиос Дувикас 10' 0:2 Ассане Диао 68' Дженоа: Юстин Бейло ( Никола Леали 46' ), Алессандро Маркандалли, Лео Эстигор, Себастиан Отоа ( Жуниор Мессьяс 57' ), Хоан Васкес, Стефано Сабелли ( Максвелл Корне 81' ), Мортен Френнруп, Микаэль Эллертссон, Витор Оливейра, Джефф Эхатор ( Руслан Малиновский 70' ), Alexsandro Amorim de Freitas Filho Комо: Жан Бутез, Алекс Валле, Диего Карлос ( Марк Кемпф 57' ), Хакобо Рамон, Иван Смолчич, Мартин Батурина ( Николас Кюн 90' ), Нико Пас ( Максанс Какере 46' ), Максимо Перроне, Анастасиос Дувикас ( Игнасе ван дер Бремпт 81' ), Ассане Диао ( Альваро Мората 81' ), Лукаш Да Кунья Жёлтые карточки: Жуниор Мессьяс 90+3' — Диего Карлос 37', Ассане Диао 39', Марк Кемпф 90+3'

Статистика матча 1 Удары в створ 2 5 Удары мимо 4 50 Владение мячом 50 2 Угловые удары 3 3 Офсайды 3 12 Фолы 15

«Комо» с 61 баллом идет на пятой строчке в Серии А. «Дженоа» осталась на 14-м месте, имея в активе 39 очков после 34 матчей.