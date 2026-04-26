В матче 34-го тура Серии А «Комо» в гостевом поединке оказалось сильнее «Дженоа». Матч завершился со счетом 2:0 в пользу гостевой команды.
Счет в матче был открыт на 10-й минуте. В составе гостей отличился греческий форвард Анастасиос Дувикас. Во втором тайме «Комо» укрепило свое преимущество благодаря голу Ассане Диао на 68-й минуте.
Результат матча
ДженоаГенуя0:2КомоКомо
0:1 Анастасиос Дувикас 10' 0:2 Ассане Диао 68'
Дженоа: Юстин Бейло (Никола Леали 46'), Алессандро Маркандалли, Лео Эстигор, Себастиан Отоа (Жуниор Мессьяс 57'), Хоан Васкес, Стефано Сабелли (Максвелл Корне 81'), Мортен Френнруп, Микаэль Эллертссон, Витор Оливейра, Джефф Эхатор (Руслан Малиновский 70'), Alexsandro Amorim de Freitas Filho
Комо: Жан Бутез, Алекс Валле, Диего Карлос (Марк Кемпф 57'), Хакобо Рамон, Иван Смолчич, Мартин Батурина (Николас Кюн 90'), Нико Пас (Максанс Какере 46'), Максимо Перроне, Анастасиос Дувикас (Игнасе ван дер Бремпт 81'), Ассане Диао (Альваро Мората 81'), Лукаш Да Кунья
Жёлтые карточки: Жуниор Мессьяс 90+3' — Диего Карлос 37', Ассане Диао 39', Марк Кемпф 90+3'
«Комо» с 61 баллом идет на пятой строчке в Серии А. «Дженоа» осталась на 14-м месте, имея в активе 39 очков после 34 матчей.