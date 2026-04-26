Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов подвел итог матча против «Зенита» (0:2).

Станислав Черчесов globallookpress.com

«По какой‑то причине мы не очень хорошо начали, в двух простых ситуациях пропустили голы. Потом начали входить в игру, конец первого тайма был уже более‑менее, а второй на равных сыграли. Мы хотели сегодня победить и взять очки, но не удалось. А так, желаю "Зениту" успеха», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

После этой игре «Зенит» набрал 59 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от первого «Краснодара» на один балл. «Ахмат» с 32 пунктами идет девятым.