В матче 31-го тура Лиги PARI «Челябинск» на своём поле уступил «Уралу» со счётом 1:2.
Гости уверенно начали встречу и по ходу игры повели 2:0: на 32-й минуте отличился Артём Мамин, а на 59-й Мартин Секулич реализовал пенальти.
На 74-й минуте «Урал» остался в меньшинстве после удаления вратаря Александра Селихова. Хозяева сумели сократить отставание на 78-й минуте, когда забил Рамазан Гаджимурадов.
Команда Василия Березуцкого одержала третью победу подряд, набрала 58 очков и поднялась на вторую строчку таблицы.
«Челябинск» располагается на 10-м месте с 40 очками и продлил безвыигрышную серию до девяти матчей (пять ничьих и четыре поражения).