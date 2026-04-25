26 апреля в 31-м туре первенства России по футболу сыграют «Челябинск» и «Урал». Начало игры — в 11:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Челябинск — Урал с коэффициентом для ставки за 2.06.
«Челябинск»
Турнирное положение: Челябинцы ходят в середняках лиги. Команда находится на 10 месте турнирной таблицы.
При этом «Челябинск» на 11 очков отстает от зоны стыков. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Челябинцы не уступили тульскому «Арсеналу» (0:0).
До того команда была бита «Енисеем» (0:3). А вот поединок со «СКА-Хабаровском» завершился паритетом (2:2).
В пяти своих последних матчах «Челябинск» разжился тремя ничьими. В этих поединках команда забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 8.
Состояние команды: Челябинцы нынче выглядят откровенно убого. Команда не забивает 2 матча кряду.
Причем «Челябинск» традиционно неудачно противостоит «Уралу». В обоих очных поединках команда уступила сопернику.
«Урал»
Турнирное положение: «Шмели» сражаются за прямой выход в РПЛ. Команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы.
Причем «Урал» лишь один пункт отстает от второй позиции. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Шмели» уверенно переиграли «Торпедо» (2:0).
До того команда учинила разгром аутсайдеру лиги «Соколу» (3:0). А вот чуть ранее она расписала мировую с «Уфой» (0:0).
При этом «Урал» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Шмели» нынче несколько прибавили в плане результатов. Команда уверенно победила 2 раза кряду.
При этом «Урал» не пропускал в четырех своих последних поединках. Да и гонка за прямое повышение в классе в самом разгаре.
Команда довольно успешно выступает вне родных стен. На чужих полях она набрала 24 зачетных балла в 15 матчах.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Урал» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.06. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.73.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.15 и 1.72.
Прогноз: «Шмели» нынче выглядят выгодно, да и челябинцы не забивали в двух своих последних поединках.
Ставка: Победа «Урала» за 2.06.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мирное соглашение.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.02
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Челябинск» не забивает 2 матча кряду
- «Урал» победил в двух своих последних поединках
- «Шмели» не пропускают уже 4 матча кряду
- «Урал» имеет в своем составе качественных атакующих исполнителей
- «Челябинск» уступил «Уралу» в обоих очных поединках