26 апреля в 31-м туре первенства России по футболу сыграют «Челябинск» и «Урал». Начало игры — в 11:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Челябинск — Урал с коэффициентом для ставки за 2.06.

«Челябинск»

Турнирное положение: Челябинцы ходят в середняках лиги.  Команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Челябинск» на 11 очков отстает от зоны стыков.  А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно.  Челябинцы не уступили тульскому «Арсеналу» (0:0).

Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда была бита «Енисеем» (0:3).  А вот поединок со «СКА-Хабаровском» завершился паритетом (2:2).

В пяти своих последних матчах «Челябинск» разжился тремя ничьими.  В этих поединках команда забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 8.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: Челябинцы нынче выглядят откровенно убого.  Команда не забивает 2 матча кряду.

Причем «Челябинск» традиционно неудачно противостоит «Уралу».  В обоих очных поединках команда уступила сопернику.

«Урал»

Турнирное положение: «Шмели» сражаются за прямой выход в РПЛ.  Команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Урал» лишь один пункт отстает от второй позиции.  При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно.  «Шмели» уверенно переиграли «Торпедо» (2:0).

До того команда учинила разгром аутсайдеру лиги «Соколу» (3:0).  А вот чуть ранее она расписала мировую с «Уфой» (0:0).

При этом «Урал» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории.  Команда отличилась 9 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Шмели» нынче несколько прибавили в плане результатов.  Команда уверенно победила 2 раза кряду.

При этом «Урал» не пропускал в четырех своих последних поединках.  Да и гонка за прямое повышение в классе в самом разгаре.

Команда довольно успешно выступает вне родных стен.  На чужих полях она набрала 24 зачетных балла в 15 матчах.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Урал» в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.06.  Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.73.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.15 и 1.72.

Прогноз: «Шмели» нынче выглядят выгодно, да и челябинцы не забивали в двух своих последних поединках.

Ставка: Победа «Урала» за 2.06.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мирное соглашение.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.02

Пять причин, почему ставка зайдет

  • «Челябинск» не забивает 2 матча кряду
  • «Урал» победил в двух своих последних поединках
  • «Шмели» не пропускают уже 4 матча кряду
  • «Урал» имеет в своем составе качественных атакующих исполнителей
  • «Челябинск» уступил «Уралу» в обоих очных поединках