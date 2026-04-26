Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач продлил контракт с клубом.
Новый договор с функционером рассчитан до 2029 года.
«64-летний боснийский специалист возглавил спортивное направление московского клуба в феврале 2020 года. При нём динамовцы дошли до финала Кубка России в сезоне-2021/2022 и дважды выиграли бронзовые медали чемпионата страны (2021/2022 и 2023/2024). Желаем Желько удачи в работе и новых успехов вместе с нашим клубом!» — говорится в заявлении клуба.
В настоящий момент «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.