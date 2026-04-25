«Вольфсбург» и гладбахская «Боруссия» сыграли вничью в матче 31-го тура Бундеслиги — 0:0.

За 90 минут ни одна из команд не смогла отметиться забитыми мячами. Гости остались в меньшинстве после удаления Йенса Кастропа в компенсированное время.

Результат матча Вольфсбург Вольфсбург 0:0 Боруссия М Мёнхенгладбах Вольфсбург: Камиль Грабара, Денис Вавро, Йоаким Мехле, Жануэль Белосьян, Константинос Кульеракис, Кристиан Эриксен, Винисиус Соуза, Аарон Центер ( Саэль Кумбеди 70' ), Патрик Виммер ( Кевин Паредес 83' ), Мохамед Амура ( Адам Дагим 70' ), Дженан Пейчинович Боруссия М: Мориц Николас, Джозеф Скалли, Фабио Кьяродия ( Кота Такаи 90' ), Нико Эльведи, Йенс Кастроп, Кевин Штёгер ( Робин Хак 77' ), Янник Энгельгардт, Рокко Райтц, Филипп Зандер, Харис Табакович ( Суто Матино 89' ), Франк Онора ( Джованни Рейна 77' ) Жёлтые карточки: Адам Дагим 90+4' — Фабио Кьяродия 62', Рокко Райтц 90+4', Робин Хак 90+5' Красная карточка: Йенс Кастроп 90+2' (Боруссия М)

Статистика матча 4 Удары в створ 2 5 Удары мимо 7 44 Владение мячом 56 8 Угловые удары 5 1 Офсайды 4 11 Фолы 5

«Боруссия» поднялась на 11-е место, набрав 32 балла. «Вольфсбург» с 25 очками по-прежнему находится в зоне вылета на 17-м месте.