«Вольфсбург» и гладбахская «Боруссия» сыграли вничью в матче 31-го тура Бундеслиги — 0:0.
За 90 минут ни одна из команд не смогла отметиться забитыми мячами. Гости остались в меньшинстве после удаления Йенса Кастропа в компенсированное время.
Результат матча
ВольфсбургВольфсбург0:0Боруссия ММёнхенгладбах
Вольфсбург: Камиль Грабара, Денис Вавро, Йоаким Мехле, Жануэль Белосьян, Константинос Кульеракис, Кристиан Эриксен, Винисиус Соуза, Аарон Центер (Саэль Кумбеди 70'), Патрик Виммер (Кевин Паредес 83'), Мохамед Амура (Адам Дагим 70'), Дженан Пейчинович
Боруссия М: Мориц Николас, Джозеф Скалли, Фабио Кьяродия (Кота Такаи 90'), Нико Эльведи, Йенс Кастроп, Кевин Штёгер (Робин Хак 77'), Янник Энгельгардт, Рокко Райтц, Филипп Зандер, Харис Табакович (Суто Матино 89'), Франк Онора (Джованни Рейна 77')
Жёлтые карточки: Адам Дагим 90+4' — Фабио Кьяродия 62', Рокко Райтц 90+4', Робин Хак 90+5'
Красная карточка: Йенс Кастроп 90+2' (Боруссия М)
«Боруссия» поднялась на 11-е место, набрав 32 балла. «Вольфсбург» с 25 очками по-прежнему находится в зоне вылета на 17-м месте.