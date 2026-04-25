Вингер итальянской «Болоньи» и молодёжной сборной Англии Джонатан Роу привлёк внимание скаутов «Манчестер Юнайтед» и «Челси» отличной игрой.

По данным La Gazzetta dello Sport, представители этих клубов специально прилетели посмотреть на 22‑летнего футболиста во время матчей Серии А.

«Болонья» готова отпустить Роу, но за сумму не менее €40 млн. Сам игрок не прочь вернуться в родной чемпионат.

Всего в этом сезоне Роу провёл за «Болонью» 39 матчей, забил 7 мячей и сделал 4 голевые передачи. Сейчас портал Transfermarkt оценивает его в 20 млн евро. За «Болонью» он играет с лета 2025 года, перейдя из «Марселя».