«Ростов» на своем поле уступил «Оренбургу» в матче 27-го тура РПЛ — 0:1.

Единственный гол в матче забил Гедеон Гузина на 85-й минуте встречи.

Результат матча

РостовРостов-на-ДонуРостов0:1ОренбургОренбургОренбург
Ростов:  Роналдо,  Yatimov,  Melekhin,  Chistyakov,  Sako,  Vakhania,  Shchetinin,  Mironov,  Kuchaev,  Golenkov,  Suleymanov
Оренбург:  Эдуардо Кейрос,  Rudakov,  Moufi,  Ivashchenko,  Palacios,  Khotulev,  Cantero,  Thompson,  Bolotov,  Gurluk,  Alexandre Jesus

«Оренбург» выбрался из зоны стыковых встреч и поднялся на 11-е место в турнирной таблице, набрав 26 очков.  «Ростов» (27) — десятый.