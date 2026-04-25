«Ростов» на своем поле уступил «Оренбургу» в матче 27-го тура РПЛ — 0:1.
Единственный гол в матче забил Гедеон Гузина на 85-й минуте встречи.
Результат матча
Ростов: Роналдо, Yatimov, Melekhin, Chistyakov, Sako, Vakhania, Shchetinin, Mironov, Kuchaev, Golenkov, Suleymanov
Оренбург: Эдуардо Кейрос, Rudakov, Moufi, Ivashchenko, Palacios, Khotulev, Cantero, Thompson, Bolotov, Gurluk, Alexandre Jesus
«Оренбург» выбрался из зоны стыковых встреч и поднялся на 11-е место в турнирной таблице, набрав 26 очков. «Ростов» (27) — десятый.