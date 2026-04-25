Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий поделился мыслями о предстоящем матче между «Сочи» и «Динамо».

«Удивлюсь ли, если "Сочи" отберет очки у "Динамо"? Если и удивлюсь, то не очень сильно. "Сочи" сейчас — команда, способная хлопнуть дверью и прищемить, извините, яйца кому‑то. Сейчас это самое важное — уйти и оставить о себе след. К ним не просто так приходят эти победы, они играют неплохо. "Динамо" очень нестабильно в игре, поэтому "Сочи" может отнять очки у них», — цитирует Непомнящего «Матч ТВ».

Матч между «Динамо» и «Сочи» состоится завтра, 26 апреля, в Москве на «ВТБ-Арене». Начало — в 17:00 мск.