Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике оценил игру форварда Усмана Дембеле в текущем сезоне.

Луис Энрике globallookpress.com

«Усману было бы проще ответить, он важен для нас. Он обладатель "Золотого мяча", игрок другого типа, лидер как в обороне, так и в атаке, игрок, который меняет ход игры. Думаю, мы очень хорошо справились с этим необычным сезоном, который сильно отличается от предыдущего. Сейчас мы снова видим лучшую версию Усмана Дембеле», — цитирует Энрике L'Équipe.

В текущем сезоне Дембеле принял участие в 53 матчах во всех турнирах, забил 35 мячей и сделал 16 ассистов.