Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о поражении от «Фулхэма» (0:1) в матче АПЛ.

«Мы ожидали непростой матч, потому что уважаем "Фулхэм". Мы понимали ещё до игры, что нам нужно будет обороняться так, как мы это делали ранее, действуя компактно и дисциплинированно как в командном, так и в индивидуальном плане, и мы это сделали. Но даже в таком случае мы рисковали пропустить гол, это и произошло. У нас возникали моменты, когда мы управляли ходом игры, прорывали высокий прессинг соперника и проникали в штрафную площадь. Мы создали четыре очень неплохих момента: два у Уоткинса и по одному у Тэмми и Моргана. Обычно в подобных ситуациях мы рассчитываем на то, что сможем извлечь из этого выгоду.

Мы должны поработать над реализацией моментов. Я был немного расстроен, потому что две недели назад в Ноттингеме у нас были такие же шансы, как и сегодня. Это то, над чем мы должны продолжать работать, быть более эффективными в последней трети поля», — приводит слова Эмери клубная пресс-служба.

«Дачники» поднялись на 10-е место в турнирной таблице, набрав 48 очков. «Вилланы» с 58 баллами остались на четвертой строчке в АПЛ.