Капитан лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор ответил на вопрос о чемпионской гонке в АПЛ.

«Мы чётко понимаем, что должны делать, что на кону и в каком положении находимся. Нам предстоит сыграть с сильной командой, мастерство которой хорошо знаем, это шанс вернуться на первое место и продолжить свой путь.

Нужно идти от игры к игре, находиться в моменте и стараться победить в каждой из них. Мы настроены бороться и дальше, ведь мы всегда осознавали, что будет непросто на протяжении всего этого пути. Мы усердно трудимся, работаем как одна команда и всегда с нетерпением ждём следующую игру. Всё ещё впереди, это лучшая часть сезона», — цитирует Эдегора клубная пресс-служба.

После 33-х сыгранных матчей в активе «Манчестер Сити» и «Арсенала» одинаковое количество очков — по 70. Впереди еще пять матчей сезона.