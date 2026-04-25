Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау высказался о поражении своей команды в матче 34-го тура АПЛ против «Арсенала» (0:1).

«Мы оказались в ситуации, в которой проигрываем матчи, даже когда выглядим сильнее. Нам нужно быть стойкими и найти выход из этого положения.

Пропущенный гол? Считаю, что мы могли этого не допустить. Мы немного ошиблись с расстановкой, тем не менее тот удар был невероятен. Угловые, разыгранные накоротке, — это не то, чего мы ожидали и к чему готовились.

Насколько близок "Ньюкасл" к изменению турнирной ситуации? Ближе, чем когда-либо, потому что сегодняшний день — большой шаг вперёд. Нам нужно убедиться в том, что наши игроки находились в состоянии повышенной готовности и показали хорошую игру не только потому, что это выездная встреча с "Арсеналом". Мы обязаны быть готовыми к каждому матчу.

Необходимо видеть как положительные моменты в самой игре, так и результаты, понимая, что в итоге именно они всё определят», — приводит слова Хау Sky Sports.

После этого матча «Ньюкасл» занимает 14-е место в таблице АПЛ с 42 очками в активе. В следующей встрече «сороки» сыграют против «Брайтона» 2-го мая.