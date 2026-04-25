Исполняющий обязанности главного тренера «Крыльев Советов» Сергей Булатов высказался о своем будущем в самарском клубе после победы над «Локомотивом» (2:0) в матче 27-го тура РПЛ.

«Утвердили ли в качестве главного тренера? Вопрос не по адресу, я буду работать столько, сколько нужно будет клубу, остальные вопросы к руководству. Я регламент знаю, руководство знает где меня найти, будем общаться.

В матче понравился настрой команды и единение на скамейке. Мы ощущаем, что команда живет одной целью. К этой цели мы сделали большой шаг, но ничего не решили основательно, потому что команды, которые рядом в таблице, тоже берут очки», — цитирует Булатова «Матч ТВ».

«Крылья Советов» поднялись из зоны стыковых встреч и теперь занимает 12-е место в РПЛ, набрав 26 очков.