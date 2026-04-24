Наставник «Зенита» Сергей Семак оценил состояние хавбека Густаво Мантуана накануне матча 27-го тура РПЛ с «Ахматом». Встреча состоится 26 апреля в Санкт‑Петербурге в 19:30 мск.

«Надеюсь, еще увидим Мантуана на поле до конца сезона. Сегодня уже будет фрагментарно подключаться к тренировкам с командой.

Участие в матче с "Ахматом" под вопросом, потом с большой долей вероятности сможем на него рассчитывать.

Никакой ротации не планируется. Будут играть сильнейшие и те, кто лучше выглядит. Сейчас нет разницы, какой у нас следующий матч», — приводит слова Семака «Матч ТВ».