«Ноттингем Форест» разгромил «Сандерленд» (5:0) в матче 34-го тура английской Премьер-лиги.

На 17-й минуте игрок «Сандерленда» Трай Хам оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.

В составе «Ноттингем Форест» также отличились Крис Вуд на 31-й минуте, Морган Гиббс-Уайт на 34-й минуте, Игор Жезус на 37-й минуте и Эллиот Андерсон на 90+5-й минуте.

Результат матча Сандерленд Сандерленд 0:5 Ноттингем Форест Ноттингем 0:1 Крис Вуд 31' 0:2 Морган Гиббз-Уайт 34' 0:3 Игор Жезус 37' 0:4 Эллиот Андерсон 90+5' Сандерленд: Робин Руфс, Норди Мукиэле, Дэниел Баллард, Омар Альдерете, Трай Хам, Гранит Джака, Ноа Садики, Крис Ригг ( Рейнилду Мандава 46' ), Абиб Диарра ( Вильсон Изидор 65' ), Энцо Ле Фе, Брайан Бробби Ноттингем Форест: Матц Зельс, Неко Уильямс, Никола Миленкович, Игор Жезус ( Лука Нец 67' ), Морган Гиббз-Уайт, Эллиот Андерсон, Ибраим Сангаре ( Николас Домингес 46' ), Омари Хатчинсон ( Райан Йейтс 67' ), Ола Эйна, Крис Вуд ( Тайво Авонийи 88' ), Жаир Кунья ( Морато 50' ) Жёлтые карточки: Абиб Диарра 51', Гранит Джака 74' — Николас Домингес 51', Эллиот Андерсон 58', Игор Жезус 60', Неко Уильямс 69', Райан Йейтс 76'

Статистика матча 4 Удары в створ 6 3 Удары мимо 2 62 Владение мячом 38 3 Угловые удары 6 1 Офсайды 1 13 Фолы 15

«Ноттингем Форест» располагается на 16-й позиции в таблице АПЛ с 39-ю очками в активе. «Сандерленд» — на 11-й строчке с 46-ю баллами.