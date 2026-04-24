«Ноттингем Форест» разгромил «Сандерленд» (5:0) в матче 34-го тура английской Премьер-лиги.
На 17-й минуте игрок «Сандерленда» Трай Хам оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.
В составе «Ноттингем Форест» также отличились Крис Вуд на 31-й минуте, Морган Гиббс-Уайт на 34-й минуте, Игор Жезус на 37-й минуте и Эллиот Андерсон на 90+5-й минуте.
0:1 Крис Вуд 31' 0:2 Морган Гиббз-Уайт 34' 0:3 Игор Жезус 37' 0:4 Эллиот Андерсон 90+5'
Сандерленд: Робин Руфс, Норди Мукиэле, Дэниел Баллард, Омар Альдерете, Трай Хам, Гранит Джака, Ноа Садики, Крис Ригг (Рейнилду Мандава 46'), Абиб Диарра (Вильсон Изидор 65'), Энцо Ле Фе, Брайан Бробби
Ноттингем Форест: Матц Зельс, Неко Уильямс, Никола Миленкович, Игор Жезус (Лука Нец 67'), Морган Гиббз-Уайт, Эллиот Андерсон, Ибраим Сангаре (Николас Домингес 46'), Омари Хатчинсон (Райан Йейтс 67'), Ола Эйна, Крис Вуд (Тайво Авонийи 88'), Жаир Кунья (Морато 50')
Жёлтые карточки: Абиб Диарра 51', Гранит Джака 74' — Николас Домингес 51', Эллиот Андерсон 58', Игор Жезус 60', Неко Уильямс 69', Райан Йейтс 76'
«Ноттингем Форест» располагается на 16-й позиции в таблице АПЛ с 39-ю очками в активе. «Сандерленд» — на 11-й строчке с 46-ю баллами.