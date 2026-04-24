Английский «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно намерен усилить свой состав центральным полузащитником «Жироны» Азеддином Унаи, сообщает El Chiringuito TV.

В контракте 25‑летнего марокканца есть клаузула в размере 20 млн евро, которую может активировать при переходе любой клуб. Также интерес к Унаи проявляет мадридский «Атлетико».

Контракт полузащитника с «Жироной» действует до 2030 года. В этом сезоне за свой клуб он провёл 18 матчей в Примере, забил 5 мячей и сделал 2 голевые передачи.

Также стоит напомнить, что активный интерес к Унаи летом 2025 года проявлял «Спартак», но получил отказ.