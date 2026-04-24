Исполняющий обязанности главного тренера «Челси» Калум Макфарлейн высказал своё мнение по поводу отставки Лиама Росеньора и добавил, что у него с ним приятельские отношения.

«Я разговаривал с Лиамом. Не могу сказать, как он попрощался с игроками или как всё было организовано. Я говорил с ним по телефону в среду. Он был в порядке.

Я очень уважаю Лиама. Я не знал его до того, как он пришёл в клуб, но он замечательно меня принял. У нас прекрасные отношения, и я очень расстроен, что у него не получилось», — сказал Макфарлейн ВВС.

До конца сезона «Челси» будет руководить Калум Макфарлейн, ранее работавший с резервным составом. За 4 тура до конца чемпионата Англии «аристократы» занимают только 8‑е место.