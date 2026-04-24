Наставник французского «ПСЖ» Луис Энрике считает, что в этом сезоне команде приходится намного сложнее в национальном чемпионате по сравнению с прошлым годом, когда был заранее завоёван чемпионский титул, Кубок Франции и была выиграна Лига чемпионов.

Луис Энрике globallookpress.com

«Разница по сравнению с прошлым сезоном в том, что тогда у нас был больший разрыв в очках с командой, занявшей второе место. Однако мы всегда обязаны побеждать, и мы привыкли играть с таким настроем.

Впереди у нас непростой путь, потому что будет много игр, но мы очень этому рады, и нам нравится такой график. Мы потерпели неудачу в матче с "Лионом" (1:2) и одержали хорошую победу над "Нантом" (3:0). Мы будем стараться контролировать то, что можем контролировать, и ничего больше. Мы знаем, что следующие несколько встреч будут очень важны как для наших шансов на победу в лиге, так и для наших шансов на выход в финал Лиги чемпионов», — цитирует испанца официальный сайт «ПСЖ».

Сейчас в таблице Лиги 1 «ПСЖ» лидирует с 66 очками после 29 матчей, а вторым идёт «Ланс» (62). Также команда пробилась в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с «Баварией».