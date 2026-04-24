Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассказал, почему остался в клубе несмотря на интерес со стороны других команд.

«Я остался, поскольку посчитал, что ещё могу принести клубу пользу. Разумеется, вся эта история с саудовцами, деньги… Речь шла о больших деньгах. Здорово, что у нашей семьи есть отличительная черта: мы с женой — довольно приземлённые люди. Мы точно понимаем, что не стремимся стать богатейшими личностями в мире. Мы лишь хотим воплотить свои мечты и жить хорошую жизнь с нашими детьми, стремиться к успеху настолько, насколько это возможно.

Жена сказала мне что-то вроде: "Ты достиг своей мечты, того, к чему так стремился?" Именно это дало мне понять, что наши мысли сходятся. Нужно просто продолжать работать, а там посмотрим, что из этого выйдет.

Я не хотел покидать клуб в столь непростой период. Хочу выиграть Премьер-лигу и Лигу чемпионов, никогда этого не скрывал», — цитирует Фернандеша BBC.

Ранее футболистом активно интересовался саудовский «Аль-Хиляль».