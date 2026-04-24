Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике затронул тему конкуренции между россиянином Матвеем Сафоновым и французом Люка Шевалье за право быть основным голкипером парижан.

«Я — тренер "ПСЖ", а на всё остальное, в том числе и ЧМ‑2026, мне плевать. Меня это не интересует. Я должен разбираться с ситуацией в "ПСЖ". Всё остальное… Тут всё предельно ясно.

Футбол — удивительная штука… Вы всю первую часть сезона постоянно критиковали Люка Шевалье. А я защищал его здесь, на пресс‑конференциях. Теперь вы всё время спрашиваете, когда он сыграет. Это невероятно… Это не совсем по вашему вопросу, но, думаю, мы уже всё сказали», — цитирует Энрике Maxifoot.

Перед началом этого сезона Шевалье приходил в «ПСЖ» на роль основного голкипера, но после серии ошибок был отправлен в запас, а Матвей Сафонов стал играть очень надёжно и стал первым номером клуба.