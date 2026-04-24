Владимир Кузьмичев, агент защитника «Спартака» Никиты Чернова, выразил мнение, что футболист вряд ли продолжит карьеру в московской команде.

Сейчас Чернов играет на правах аренды за «Крылья Советов».

«Будущее Никиты? Пока говорить о чем‑то преждевременно. С учетом того, что его контракт по окончании сезона закончится, исходя из того, что "Спартак" не выразил желания продлить соглашение, очень маловероятно, что дальше будет именно "Спартак". Мы работаем по этому вопросу», — цитирует Кузьмичева «Матч ТВ».

«Крылья Советов» в гостях уступили «Сочи» 1:2 в 26-м туре РПЛ. Красно-белые, в свою очередь, дома проиграли «Краснодару» с тем же счетом.