Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался о победе команды в матче с «Нантом» (3:0).

Матвей Сафонов globallookpress.com

«Прошло три дня, возвращаюсь в канал с победой.

Как уже говорил, лёгких матчей не бывает. Счёт 3:0, но при 1:1 соперник мог сравнять. Гол отменили, и игра могла развернуться совсем иначе. Это ещё раз показывает, что в каждом матче и в каждом моменте нужно сохранять концентрацию и выкладываться на максимум.

Дальше выезд в Анже уже через два дня и всего пять матчей до конца чемпионата. Отрыв четыре очка от "Ланса" и очная игра предпоследним туром. Всё говорит о том, что самое интересное впереди», — написал Сафонов в своем телеграм-канале.

После этого матча ПСЖ располагается на 1-й позиции в таблице Лиги 1 с 66-ю очками в активе. «Нант» — на 17-й строчке с 20-ю баллами.