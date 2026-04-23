Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов оценил перспективы «железнодорожников» в борьбе за бронзовые медали по итогам текущего сезона РПЛ.

«Комличенко не забил пенальти из-за волнения? Конечно, волнение, и Адамов прекрасно сыграл, хорошо среагировал. Я думаю, это волнение, последние минуты очень важного матча, решающий удар. Так бывает, и на чемпионатах мира пенальти не забивают, ничего удивительного в этом нет. К этому нужно относиться философски. Забил пенальти, потом не забил — перестал бить. Пройдет этот момент, опять будет бить. Нельзя стопроцентно все забить в жизни. Мало футболистов, которые сказали бы, что забивали все пенальти. Ничего страшного в этом я не вижу.

Верю ли в "бронзу" "Локомотива"? Не верю. К сожалению, "Локомотив" может настроиться на матч с "Зенитом", но также может провалить матч с "Крыльями Советов". Календарь у железнодорожников тяжелый, им предстоит игра с "Динамо" и ЦСКА. Сложно будет "Локомотиву" занять третье место. Мне кажется, "Спартак" его обойдет», — цитирует Наумова «Матч ТВ».

«Локомотив» после 26-ти туров набрал 49 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице, «Спартак» (45) — четвертый, но имеет игру в запасе.