«Леванте» одолел «Севилью» (2:0) в матче 33-го тура испанской Примеры.
В составе хозяев дублем отметился Иван Ромеро, отличившись на 38-й и 90+4-й минутах встречи.
«Севилья» забила гол на 81-й минуте благодаря точному удару Пабло Мартинеса, но судья отменил взятие ворот после просмотра ВАР.
Результат матча
ЛевантеВаленсия2:0СевильяСевилья
1:0 Иван Ромеро 38' 2:0 Иван Ромеро 90+4'
Леванте: Мэтью Райан, Йереми Тольян, Адриан Де Ла Фуэнте, Матиас Морено, Мануэль Санчес, Пабло Мартинес, Юго Рагубер (Кервин Арриага 64'), Jon Olasagasti (Карлос Альварес 64'), Иван Ромеро, Карлос Эспи (Карл Этта Эйонг 86'), Kareem Tunde
Севилья: Одиссеас Влаходимос, Кике Салас, Андрес Кастрин, Хуанлу Санчес (Джибриль Соу 65'), Люсьен Агум, Мануэль Буэно (Хосе Анхель Кармона 65'), Неманья Гудель (Пеке 72'), Рубен Варгас (Чидера Эджук 84'), Акор Адамс, Исаак Ромеро (Алексис Санчес 73'), Oso
Жёлтые карточки: Ориоль Рей 23', Юго Рагубер 60', Иван Ромеро 90+2' — Акор Адамс 10', Люсьен Агум 60', Джибриль Соу 78', Хуанлу Санчес 89', Исаак Ромеро 90+1'
После этого матча «Леванте» занимает 19-е место в таблице Примеры с 32 очками в активе. «Севилья» — на 17-й строчке с 34 баллами.