«Леванте» одолел «Севилью» (2:0) в матче 33-го тура испанской Примеры.

В составе хозяев дублем отметился Иван Ромеро, отличившись на 38-й и 90+4-й минутах встречи.

«Севилья» забила гол на 81-й минуте благодаря точному удару Пабло Мартинеса, но судья отменил взятие ворот после просмотра ВАР.

Результат матча

Леванте Валенсия 2:0 Севилья Севилья

1:0 Иван Ромеро 38' 2:0 Иван Ромеро 90+4'

Леванте: Мэтью Райан, Йереми Тольян, Адриан Де Ла Фуэнте, Матиас Морено, Мануэль Санчес, Пабло Мартинес, Юго Рагубер ( Кервин Арриага 64' ), Jon Olasagasti ( Карлос Альварес 64' ), Иван Ромеро, Карлос Эспи ( Карл Этта Эйонг 86' ), Kareem Tunde

Севилья: Одиссеас Влаходимос, Кике Салас, Андрес Кастрин, Хуанлу Санчес ( Джибриль Соу 65' ), Люсьен Агум, Мануэль Буэно ( Хосе Анхель Кармона 65' ), Неманья Гудель ( Пеке 72' ), Рубен Варгас ( Чидера Эджук 84' ), Акор Адамс, Исаак Ромеро ( Алексис Санчес 73' ), Oso

Жёлтые карточки: Ориоль Рей 23', Юго Рагубер 60', Иван Ромеро 90+2' — Акор Адамс 10', Люсьен Агум 60', Джибриль Соу 78', Хуанлу Санчес 89', Исаак Ромеро 90+1'