Глава «Ковентри Сити» Дуг Кинг высказался о возможном переходе главного тренера команда Фрэнка Лэмпарда в «Челси».

«Он проделал фантастическую работу — эти 18 месяцев стали невероятным периодом и для него, и для нас. Я уверен, что сейчас он погружён в размышления. Я сказал ему: "Не недооценивай, насколько сложно было достичь того, чего ты только что добился".

Вы можете видеть, насколько эмоционально Лэмпард связан с городом, понимаете, какое значение для него имели повышение в классе, а затем и чемпионство. Думаю, сейчас он чувствует себя счастливым. Это не значит, что летом ему не поступят какие‑нибудь впечатляющие предложения — и тогда ему придётся сделать выбор, ведь он проявил себя как высококлассный главный тренер. Однако я не стану это комментировать: подобные вещи вне зоны моего контроля.

Я просто думаю, что он счастлив — и я счастлив, и все вокруг счастливы. На наших лицах улыбки, и мы не беспокоимся о том, что может или не может произойти с главным тренером», — приводит слова Кинга BBC.

Напомним, что Лэмпард смог досрочно вывести «Ковентри» в АПЛ на следующий сезон. Что касается «Челси», то команда идет седьмой в турнирной таблице и осталась без тренера после увольнения Лиама Росеньора.