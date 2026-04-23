Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о нападающем «Локомотива» Дмитрие Воробьеве.

«Спартаку не хватает хорошего, забивного нападающего? Если такой появится, то будет просто супер. Нравится ли мне Угальде? Нужен еще фактурный форвард, чтобы атака была гибче.

Хотел бы видеть нападающего "Локомотива" Дмитрия Воробьева в "Спартаке"? Я бы хотел. Он очень хороший нападающий», — сказал Кечинов «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Воробьев провел за «Локомотив» 22 матча в рамках РПЛ, забил 10 голов и сделал 4 голевые передачи.