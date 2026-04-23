Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик ответил на вопрос о своем будущем в клубе.

Майкл Каррик globallookpress.com

«Когда будет ясность? Честно говоря, я не уверен, и это не то, к чему я стремлюсь в плане сроков.

Думаю, ясность появится, когда она станет очевидной, а сейчас я здесь, чтобы помочь команде и клубу добиться результатов.

И на данный момент у нас все хорошо. Мы можем продолжать двигаться вперед и становиться лучше. Так что, по сути, это все, на чем я сосредоточен», — цитирует Каррика Sky Sports.

Напомним, что Каррик в январе сменил Рубена Аморима на посту наставника «Манчестер Юнайтед». Сейчас команда располагается на третьем месте в турнирной таблице АПЛ.