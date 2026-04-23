Главный тренер «Сокола» Евгений Харлачев объявил об уходе с должности после сокрушительного поражения от «Енисея» в последнем матче Первой лиги.
На своем стадионе саратовская команда потерпела разгромное поражение со счетом 0:4. В ходе послематчевой пресс-конференции 52-летний специалист сообщил о своем решении покинуть пост главного тренера.
Харлачёв возглавил «Сокол» 18 марта, сменив на этом посту Младена Кашчелана. Под его управлением команда провела шесть матчей, все из которых завершились поражениями. После поражения от «Енисея» «Сокол» был вынужден покинуть Первую лигу и перейти во Вторую.