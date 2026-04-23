Харлачёв возглавил «Сокол» 18 марта, сменив на этом посту Младена Кашчелана . Под его управлением команда провела шесть матчей, все из которых завершились поражениями. После поражения от «Енисея» «Сокол» был вынужден покинуть Первую лигу и перейти во Вторую.

На своем стадионе саратовская команда потерпела разгромное поражение со счетом 0:4. В ходе послематчевой пресс-конференции 52-летний специалист сообщил о своем решении покинуть пост главного тренера.

Главный тренер «Сокола» Евгений Харлачев объявил об уходе с должности после сокрушительного поражения от «Енисея» в последнем матче Первой лиги.

1.86

