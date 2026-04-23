Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо прокомментировал поражение своей команды в матче 26-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:2).

Хуан Карседо — главный тренер «Спартака» globallookpress.com

«Нам не повезло. Провели прекрасный первый тайм, забили гол. Потом был пенальти, не понимаю, почему его назначили. Во втором тайме игра была равной. По игре, которую показывали в первом тайме, мы заслуживали большего в плане счета.

У кого была более чемпионская игра — у "Краснодара" или "Спартака"? Соперник одержал победу, а главное в футболе — это три очка. Сегодня мы не сумели этого сделать. Постараемся реабилитироваться и победить в следующей игре», — сказал Карседо «Матч ТВ».

После этого матча «Спартак» занимает 5-е место в таблице РПЛ с 45-ю очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против «Пари НН» 26-го апреля.