Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо прокомментировал поражение своей команды в матче 26-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:2).
«Нам не повезло. Провели прекрасный первый тайм, забили гол. Потом был пенальти, не понимаю, почему его назначили. Во втором тайме игра была равной. По игре, которую показывали в первом тайме, мы заслуживали большего в плане счета.
У кого была более чемпионская игра — у "Краснодара" или "Спартака"? Соперник одержал победу, а главное в футболе — это три очка. Сегодня мы не сумели этого сделать. Постараемся реабилитироваться и победить в следующей игре», — сказал Карседо «Матч ТВ».
После этого матча «Спартак» занимает 5-е место в таблице РПЛ с 45-ю очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против «Пари НН» 26-го апреля.