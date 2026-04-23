«Барселона» одолела «Сельту» (1:0) в матче 33-го тура испанской Примеры.
Единственный гол в составе «сине-гранатовых» забил Ламин Ямаль на 40-й минуте, уверенно реализовав пенальти.
Результат матча
1:0 Ламин Ямаль 40' пен.
Барселона: Жоан Гарсия, Жюль Кунде, Пау Кубарси, Жерар Мартин, Жоау Канселу (Алекс Бальде 23'), Эрик Гарсия, Даниэль Ольмо (Френки де Йонг 73'), Гави (Фермин Лопес 46'), Педри, Ламин Ямаль (Руни Барджи 45'), Ферран Торрес (Маркус Рашфорд 73')
Сельта: Йонуц Раду, Серхио Каррейра, Хави Руэда, Маркос Алонсо, Хави Родригес, Уго Альварес (Оскар Мингуэза 63'), Илаш Мориба, Йоэль Лаго (Уиллот Сведберг 63'), Ферран Жуджла (Уго Сотело 81'), Пабло Дуран (Борха Иглесиас 72'), Fer Lopez (Яго Аспас 81')
Жёлтые карточки: Эрик Гарсия 90+2' — Йоэль Лаго 59'
После этого матча «Барселона» располагается на 1-й позиции в таблице Примеры с 82 очками в активе. «Сельта» — на 7-й строчке с 44 баллами.