«Лацио» одержал победу над «Аталантой» (1:1, 2:1 по пен.) в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии.
В основное время матча команды обменялись голами. У «Лацио» отличился Алессио Романьоли на 84-й минуте.
Спустя 2 минуты «Аталанта» сравняла счет благодаря голу Марио Пашалича.
Команды довели дело до серии пенальти, где сильнее оказался «Лацио». Победный удар на счету Кеннета Тейлора.
Результат матча
АталантаБергамо1:1ЛациоРим
0:1 Алессио Романьоли 84' 1:1 Марио Пашалич 86' 2:1 Джакомо Распадори 120' пен. 2:2 Кеннет Тейлор 120' пен. 2:3 Густав Исаксен 120' пен.
Аталанта: Марко Карнесекки, Эдерсон, Джорджио Скальвини (Онест Аанор 93'), Берат Джимсити, Зеад Колашинац (Одилон Коссуну 71'), Давиде Дзаппакоста, Лоренцо Бернаскони (Рауль Белланова 56'), Мартен де Рон (Марио Пашалич 71'), Шарль Де Кетеларе, Никола Залевский (Джакомо Распадори 71'), Никола Крстович (Джанлука Скамакка 89')
Лацио: Нуну Тавареш, Алессио Романьоли, Марио Хила (Оливер Провстгор 77'), Маттиа Цаканьи, Кеннет Тейлор, Патрисио Габбарон (Данило Катальди 84'), Тома Башич (Фисайо Деле-Баширу 77'), Адам Марушич (Мануэль Лаццари 67'), Тейянни Нослин, Маттео Канчелльери (Густав Исаксен 66'), Edoardo Motta
Жёлтые карточки: Зеад Колашинац 30', Джанлука Скамакка 117' — Маттео Канчелльери 37', Мануэль Лаццари 120'
По итогам двух встреч «Лацио» (2:2, 1:1, 2:1 по пен.) пробился в финал Кубка Италии, где сыграет против «Интера». «Аталанта» завершила свое выступление на турнире.