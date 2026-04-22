Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев поделился ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо».

«У нас с "Динамо" всегда тяжелые принципиальные матчи. Надо хорошо подготовиться к игре. Каждому футболисту нужно сконцентрировать внимание не на результате, а на процессе — это тренировка и сама игра. Когда ты сконцентрирован на процессе, тогда и результат не заставит себя ждать», — цитирует Тедеева «Матч ТВ».

Матч между командами состоится сегодня в Самаре. Начало — 17:30 по Москве.